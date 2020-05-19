Преподаватели готовы расширить материал в преподаваемых дисциплинах по этому направлению

— У нас в Саратове пока не такая пиковая ситуация с зелеными насаждениями, есть города, в которых дела обстоят гораздо хуже. Но проблема нарастает. Например, в областном центре большинство деревьев неухожены. Их посадили и забыли про них. Не производится должным образом формирование кроны, обрезка сухих ветвей, организация приствольного круга.

Для Саратова характерно наличие таких деревьев, как тополя. Почему именно они использовались в озеленении – потому что тополь является доспупным, быстрорастущим и неприхотливым растением, хорошо приживается, выносит засухи, прекрасно переносит городскую загазованность и очищает воздух от пыли. Но их высаживали в 50-60 лет назад. Но, как и человек, деревья стареют, у них появляются различные заболевания. И сегодня многие из них уже должны быть заменены.

Сейчас прослеживается такая тенденция в стране, что предпочтение при обновлении зеленых насаждений отдается больше деревьям и кустарникам с повышенными декоративным свойствами, красиво цветущим и так далее. Но мы забываем, что они гораздо меньше живут, за ними должен быть хороший уход – полив, в некоторых случаях удобрение и прочее Им необходима своевременная и правильная обрезка. Еще одна тенденция — это крупномеры, которые сразу приступают к своей «работе», то есть очищают воздух, задерживают шум и пыль, радуют глаз.

Думаю, что с возникновением в городе новой влиятельной и работоспособной структуры, отвечающей за состояние зеленых насаждений, ситуация с озеленением постепенно выправится. Безусловно, такая служба нужна. Поскольку необходимо вовремя проводить обследование деревьев, по-хорошему с использованием специальных приборов. Сейчас из инструментов у нас только визуальный осмотр дерева, и мы не можем, например, посмотреть внутреннее состояние ствола. А это очень важно при выявлении аварийных деревьев. Со своей стороны мы обучаем данным тонкостям своих студентов, — поделился мнением заведующий кафедрой «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» СГАУ им. Н.И. Вавилова Дмитрий Есков.