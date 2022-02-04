Ученые СГТУ разработали новый метод нанесения сверхтвердых покрытий карбида титана на рабочие поверхности металлических инструментов. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба РАН.

Исследователи Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина определили, что такие покрытия помогают избежать ускоренного износа и увеличивают срок службы материала.

-Титансодержащие защитные покрытия широко используются при производстве медицинских изделий, микроэлектроники и детекторов электромагнитного излучения. Пленки предотвращают быстрый износ металлических материалов, а также увеличивают их биосовместимость, — сообщили на сайте РАН.

После цикла исследований, посвященных защитным титаносодержащим покрытиям, исследователи предложили наносить их методом индукционно-термического вакуумного распыления.

-Мы экспериментально определили условия, при которых защитные титановые пленки содержат оптимальное количество карбидной фазы, что придает поверхности металлоизделия сверхтвердое состояние — около 60 гигапаскалей. Сверхтвердым материал называется, если его твердость превышает 40 гигапаскалей; для сравнения можно привести «эталонный» алмаз, чье значение колеблется от 70 до 150. Наша технология будет актуальна при изготовлении инструментов, требующих особой прочности и износостойкости, например сменных режущих пластин для токарных резцов и фрез, — рассказывает Александр Фомин, руководитель проекта по гранту РНФ, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Материаловедение и биомедицинская инженерия» СГТУ имени Ю. А. Гагарина.