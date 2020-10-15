13 октября на заседании Пленума Верховного суда Российской Федерации был утвержден новый состав Научно-консультативного совета, в который традиционно входят известные ученые и юристы-практики.

В состав совета на трехлетний срок были включены и ученые Саратовской государственной юридической академии: в административно-правовую секцию НКС вошли директор Института законотворчества, заведующий кафедрой арбитражного процесса профессор Сергей Афанасьев и заведующая кафедрой гражданского процесса профессор Оксана Исаенкова, в экономико-правовую секцию НКС – профессор кафедры гражданского процесса Татьяна Соловьева.

Основная задача Научно-консультативного совета при ВС РФ – разработка научно обоснованных рекомендаций по принципиальным вопросам судебной практики, предложений по совершенствованию отечественного законодательства и содействие укреплению законности при осуществлении правосудия.

Стоит отметить, что ученые академии уже не единожды входили в состав Научно-консультативного совета при Верховном суде РФ. Только за последний год при их непосредственном экспертном участии Верховным судом РФ был принят ряд постановлений Пленума по ключевым вопросам применения норм материального и процессуального права.