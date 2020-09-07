Аппаратом Государственной думы Российской Федерации подведены итоги открытых конкурсов на оказание услуг по проведению экспертно-аналитических исследований.

Заявки на участие в конкурсах по проведению экспертно-аналитических исследований, основанием которых является программа научно-экспертной и исследовательской работы в нижней палате парламента в 2020 году, были поданы образовательными организациями из различных регионов страны.

По результатам открытых конкурсов в электронной форме Саратовская государственная юридическая академия признана победителем по четырем заявленным проектам.

Научные коллективы под руководством заведующего кафедрой конституционного права профессора Тамары Заметиной, исполняющей обязанности заведующего кафедрой информационного права и цифровых технологий профессора Наталии Ковалевой, доцента кафедры административного и муниципального права Андрея Колесникова и доцента кафедры гражданского права Марины Шмелевой будут проводить исследования в области законодательного регулирования общественных отношений в сети Интернет, анализ нормативных актов зарубежных стран-участниц ВТО, реализующих различные меры государственной поддержки, оценку состояния отечественного законодательства в деятельности органов местного самоуправления и сравнительный анализ с законодательством в данной сфере стран Евросоюза, США, Японии и Канады, а также изучать особенности правового статуса национально-культурных автономий в современных условиях.