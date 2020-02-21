Палеонтологам удалось установить, кому принадлежала кость позвоночника, найденная несколько лет назад в Красноармейском районе Саратовской области, сообщает телеканал RT.

Ископаемый позвонок принадлежал гигантскому плиозавру, жившему около 100 миллионов лет назад в древнем море, которое плескалось раньше на месте нашего региона. Рептилия была крупнейшей в своем времени и занимала вершину пищевой пирамиды, питаясь рыбой и другими морскими животными.

Находка опровергла раннее предположение, что к началу позднего мелового периода, плиозавры измельчали. Если исходить из размера позвонка — около 19 сантиметров, общий размер гигантского водяного ящера около 13 метров, а не менее 10, как считалось до этого.