Доцент кафедры государственного и муниципального управления ПИУ им. П.А.Столыпина Максим Мокеев прокомментировал идею присоединения в Саратову территорий Саратовского района.

— Сейчас появилась возможность обеспечить процедуру объединения максимально мягко, без ущерба для жителей, и при этом получить все связанные с этим расширением плюсы. Объединение Саратова с муниципальными образованиями Саратовского района позволит увеличить финансирование муниципальной, дорожной, коммунальной, транспортной инфраструктур, достичь более высоких экономических показателей малого и среднего предпринимательства, крупных корпораций, работающих с большими и густонаселенными территориями, скоординировать систему налогообложения в части местных налогов и сборов. Всё это также будет способствовать дополнительному привлечению средств в рамках национальных и других федеральных проектов.

При наличии агломерации повышается результативность инвестиционных процессов за счёт единого органа управления, убираются границы муниципалитетов, которые являлись барьерами даже для получения жителями первоочередных социальных и прочих услуг. На территории Саратовской области сосредоточен мощный потенциал, который в сочетании с человеческим капиталом характеризуется интенсивными внутренними производственно-технологическими, инфраструктурными и социально-трудовыми связями. Развитие агломераций – это шанс для развития конкуренции и торгово-экономических связей с другими регионами.

В результате обеспечивается прирост площадей жилой и коммерческой недвижимости, повышается уровень благоустройства в строительной отрасли, прирост объема инвестиций и налоговых поступлений в макроэкономике.

Опыт присоединения поселений к городскому округу с включением в его состав сельских населенных пунктов в России имеется – например, в Московской области, Пермском крае. И жители от такого объединения только выигрывают. Мировая практика говорит о том же – и Париж, и Берлин.

Важно, что процедура принятия решений о преобразовании муниципалитетов четко определена законом и включает в себя публичные слушания, по итогам которых депутатами принимаются решения. Окончательно решение об объединении принимает Саратовская областная Дума, голосуя за закон, в котором оговаривается дальнейший статус муниципального образования и населенных пунктов, — говорит Максим Мокеев.