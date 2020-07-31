Профессор кафедры прокурорского надзора и криминологии СГЮА Сергей Бытко разработал автоматизированную правовую систему «Дракон-Право», функционал которой направлен на разрешение в диалоговом режиме типичных правовых ситуаций, в том числе среди пользователей, не имеющих юридического образования.

В основе данной системы лежит визуальный язык программирования «Дракон-Право», разработанный профессором Бытко на основе языка «ДРАКОН», который применялся при создании автоматизированной системы управления космическим кораблем «Буран».

Отличительной чертой системы являются удобные средства построения базы юридических данных и знаний, позволяющие создавать юридические алгоритмы без прямого участия программистов.

По мнению ученых, данная система может быть использована в правоприменительной практике судебных и правоохранительных органов, а также в учебном процессе в юридических вузах.