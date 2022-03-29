В оргкомитет по проведению предварительного голосования поступают заявления от будущих участников предварительного голосования партии «Единая Россия».

Сегодня о своем намерении принять участие в предварительном голосовании для отбора кандидатов на выборы в Саратовскую областную Думу от партии «Единая Россия» заявила учитель английского языка средней школы №66 Анна Зайцева.

— Сама являюсь членом партии и возглавляю первичное отделение в Юбилейном поселке города Саратова. Моя как основная работа, так и общественная связана прямым общение с людьми. В школе я работаю уже более 10 лет. Считаю, что мой опыт в сфере образования мог быть полезным в областной Думе. На мой взгляд предварительное голосование самый открытый способ отбора кандидатов на выборы от партии, который так же помогает приобрести необходимый опыт общественной работы и для самих кандидатов,— отметила Анна Зайцева.

Напомним, что документы для участия в предварительном голосовании в качестве кандидата можно заполнить на официальном сайте процедуры pg.er.ru или сдать лично в оргкомитет по адресу: город Саратов, ул. Советская, д. 10, режим работы орг комитета: пн. вт. ср. чт. с 10:00 — 17:00, в пятницу с 10.00 – 16.00, суббота с 10:00 — 13:00. Консультацию можно получить по телефону: 8 (8452) 52-11-29.