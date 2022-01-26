Пугачевский районный суд прекратил уголовное дело об аварии, в которой погибла учитель года Юлия Шеина и ее дочь Ксения.

11 сентября на 2 километре трассы, ведущей из города в Перелюб, 41-летний водитель Lada Granta по фамилии Гажбанов влетел в «КамАз» с прицепом.

Он был нетрезв и погиб в столкновении, вместе с его пассажирками.

Напомним,Юлия получила звание «Учителя» в 2021 году, о ней тепло отзывались коллеги и она сама делилась, как любит свою работу. Но алкоголь и стечение обстоятельств теперь никогда не подарит ей детских улыбок.

Во время суда от представителя подсудимого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Габжанова в связи с его смертью.

Оно удовлетворено.