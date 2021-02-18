Учитель английского языка СОШ№11 Саратова Наталья Базарова поддержала Вячеслава Володина в его мнении о заработной плате работников соцсферы.

— Спикер госдумы Вячеслав Володин уделяет пристальное внимание сфере образования. Мы ощущаем его весомую поддержку на протяжении нескольких лет.

Сегодня он вновь поднял тему зарплаты работников социальной сферы. Это действительно насущная проблема, 13-15 тысяч рублей для учителя – это очень маленький доход и не идет ни в какое сравнение с нагрузкой на преподавателя. Особенно если учесть, что это не просто работа с 9 до 18 часов, а эмоциональная вовлеченность, постоянное взаимодействие с учениками, родителями, другими педагогами, не говоря уже о большом количестве бумажной работы.

С прошлого года в учреждениях образования Саратова проводится работа по оптимизации административного персонала. Во многих школах уже значительно сократили должности заместителей директоров. Благодаря этому произошло повышение заработной платы учителей. Несомненно, все мы идем работать в школы по призванию и очень гордимся успехами своих учеников. Но наш труд должен быть оценен по заслугам. Я работаю в образовании уже больше 10 лет, у меня много коллег в разных учебных заведениях, с которыми мы обсуждаем текущую ситуацию. Думаю, что внимание со стороны спикера Госдумы к заработным платам учителей послужит толчком к изменениям в положительную сторону, — говорит Наталья Базарова.