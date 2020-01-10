Педагог из саратовского лицея №36 Ольга Харламова подала документы для участия в предварительном голосовании, сообщает пресс-служба партии «ЕР».

В региональный организационный комитет продолжают поступать документы от желающих стать кандидатами предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на дополнительных выборах депутата Саратовской областной думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №7. О своем желании принять участие в процедуре заявила учитель немецкого языка саратовского лицея №36 Ольга Харламова.

Педагог пояснила, что впервые принимала участие в праймериз, как в то время называлось предварительное голосование, в 2011 году. Сейчас форма изменилась, но Харламова не сомневается, что участвовать в процедуре будет интересно, в том числе выступать на дебатах.