В Саратовской области 26-летняя педагог имела регулярную интимную связь со школьником.
Скандал с участием 15-летнего ученика произошел в Шиханах.
Об этом сообщает издание «Вольск.ру».
Женщина познакомилась с восьмиклассником в августе 2021 года на дискотеке в Доме культуры. Злесь она в качестве педагога устраивала культурно-развлекательные мероприятия для детей.
Дамочка, на которую в настоящее время следователями СКР уже возбуждено уголовное дело за секс с несовершеннолетним, оправдывает похоть любовными чувствами.
«Мы хотим пожениться, когда моему молодому человеку исполнится 18 лет», — заявила она журналистам. При этом мнение юного кавалера не озвучивается.
Учительница сообщает, что в ее отношения со школьником вмешалась мать подростка, которая написала на нее заявление в полицию.
О любвеобильной гражданке также известно, что она в разводе и у неё есть 3-летний сын.
Под давлением общественности массовик-затейник уволилась из ДК и моет полы в магазине, чтобы прокормить себя и ребёнка. «Жених» ей материально пока помочь не может.
Кроме того, оскандалившаяся женщина находится под подпиской о невыезде.
Фото : соцсети