В Саратовской области 26-летняя педагог имела регулярную интимную связь со школьником.

Скандал с участием 15-летнего ученика произошел в Шиханах.

Об этом сообщает издание «Вольск.ру».

Женщина познакомилась с восьмиклассником в августе 2021 года на дискотеке в Доме культуры. Злесь она в качестве педагога устраивала культурно-развлекательные мероприятия для детей.

Дамочка, на которую в настоящее время следователями СКР уже возбуждено уголовное дело за секс с несовершеннолетним, оправдывает похоть любовными чувствами.

«Мы хотим пожениться, когда моему молодому человеку исполнится 18 лет», — заявила она журналистам. При этом мнение юного кавалера не озвучивается.

Учительница сообщает, что в ее отношения со школьником вмешалась мать подростка, которая написала на нее заявление в полицию.

О любвеобильной гражданке также известно, что она в разводе и у неё есть 3-летний сын.

Под давлением общественности массовик-затейник уволилась из ДК и моет полы в магазине, чтобы прокормить себя и ребёнка. «Жених» ей материально пока помочь не может.

Кроме того, оскандалившаяся женщина находится под подпиской о невыезде.

Фото : соцсети