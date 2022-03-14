Учительница начальных классов из Саратова задолжала больше 4 миллионов рублей и объявила себя банкротом.

Как сообщили в Арбитражном суде Саратовской области, в ведомство обратилась с заявлением о банкротстве 47-летняя жительница Саратова.

Гражданка стала должна кредиторам в общей сложности 4,2 млн рублей, а отдать долг не в состоянии.

Уточняется, что должница преподает в одной из саратовских гимназий в начальных классах. У женщины недавно умер муж, а на руках остались двое детей: несовершеннолетний сын и совершеннолетняя дочь-студентка.

Суд в итоге признал педагога банкротом и ввел процедуру продажи ее имущества с торгов сроком на 4 месяца.