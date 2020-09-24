В вольской школе №5 учительница биологии выгнала ученика веником из класса за его поведение.

«КП-Саратов» сообщает, что по информации министерства образования региона, во время урока мальчик намусорил в кабинете, рассыпал семечки. Педагог собрала мусор и сложила его в карман рюкзака ребенка, чтобы он потом выбросил его.

Ученик выбросил хлам на пол. Тогда учительница предложила ему собрать все веником и услышала отказ, после чего его попросили удалиться из кабинета. Мальчика никто не бил веником.

Видеозапись с места событий появилась в группе «Подслушано в Вольске» соцсети «ВКонтакте», но ее удалил администратор после выяснения всех обстоятельств. Местные жители встали на защиту учительницы и отметили, что можно применять и палку как метод воспитания.

В минобразе отметили, что социальный педагог и классный руководитель провели профилактическую беседу со школьниками и их родителями о правилах поведения на уроке и безопасности в социальных сетях, а также с учителем биологии.

Директор школы №5 Ольга Францева рассказала, что конфликт исчерпан.