Клинические больницы сети «РЖД-Медицина» в Саратове, Волгограде и Астрахани провели более 220 тысяч лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

Лабораторные исследования проводятся с помощью метода ПЦР, применяемые тест-системы зарегистрированы на территории Российской Федерации. Метод ПЦР-диагностики широко распространен, обладает высокой чувствительностью и позволяет обнаруживать заболевание на ранних стадиях, что крайне важно в условиях эпидемиологической обстановки.

В качестве биоматериала для проведения диагностики используется мазок из ротоглотки и носоглотки. Сотрудники, задействованные в этом процессе, экипированы в соответствии с требованиями по биологической безопасности. Для взятия материала можно вызвать врача на дом или пройти тестирование в больнице, где после каждого посещения проводится санитарная обработка кабинета, в котором производился забор мазков на коронавирус.

Лаборатории в учреждениях, выполняющие исследования на SARS-Cov-2, вызывающего заболевание covid-19, оснащены необходимым оборудованием, а также имеют разрешение Роспотребнадзора на выполнение исследований на новую коронавирусную инфекцию.