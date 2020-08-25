Учреждения социальной защиты Саратовской области примут участие во всероссийских акциях 3 сентября, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы.

С воспитанниками центров «Семья» проведут лекции и беседы в рамках «Уроков Второй мировой». Дети узнают о роли Красной Армии во Второй мировой войне, об освобождении Европы.

Ребята «прогуляются» по виртуальным музеям и экспозициям, посвященным Второй мировой войне. Также детей ожидают уникальные конкурсы и викторины.

В стороне не останутся и люди старшего поколения. С ними проведут тематические дискуссии и беседы онлайн, расскажут о необходимости сохранения исторической памяти. Так, в Энгельсском доме-интернате для инвалидов и престарелых покажут старые фильмы о войне: «Судьба человека», «Офицеры», «Батальоны просят огня».

За развитием проекта можно наблюдать в социальных сетях по хэштегам #УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ, #БОРЬБАЗАПОБЕДУ, #ГОД2020.