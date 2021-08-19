Люди должны безопасно купаться в воде, — утверждают саратовские биологи.

Однако этому пока не способствует жаркая погода в регионе на протяжении длительного времени. Вода в Волге сильно «зацвела».

— На закрытие пляжа в Саратове повлияли природные факторы, — утверждает Елена Тихомирова, доктор биологических наук, профессор, член Общественного совета регионального министерства природных ресурсов.

Биолог согласна с мнением горожан, что за качеством воды необходимо следить и ставить в известность о полученных результатах саратовцев.

— Мониторинг необходим, ведь пляж строился для того, чтобы люди могли безопасно купаться в чистой воде, — отметила Тихомирова.

В настоящий момент в Саратове также ведётся реконструкция очистных сооружений.