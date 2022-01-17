На днях, 15 января, в дежурную часть поступило сообщение о том, что мужчина, находившийся на приеме в больнице, избил женщину-фельдшера, которая оказывала ему медицинскую помощь. После этого злоумышленник поспешил скрыться, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Это случилось в Новых Бурасах. Участковый установил местонахождение

подозреваемого и доставил его в отдел полиции.

43-летний житель одного из сел Новобурасского района пояснил, что в день происшествия был пьян. Он по собственной неосторожности получил травму лица, поскользнувшись на льду.

Из-за этого он обратился за помощью в больницу. Женщина-фельдшер обработала рану пациенту и намеревалась наложить швы, но неожиданно мужчина повел себя неадекватно. Он беспричинно ударил ее в лицо и плечо, выскочил на улицу и скрылся.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Пресс-служба ГУ МВД предоставила видеозапись, в которой злоумышленник извиняется перед медработником за причиненные травмы.

-В состоянии пьяного эффекта что-то со мной пошло не так. Приношу свои извинения хирургу и ассистенту хирурга. Простите меня за все, — обратился к медработникам мужчина.

Напомним, что похожий случай произошел недавно, 12 января в Саратове. Там на врача скорой помощи также напал пьяный мужчина.