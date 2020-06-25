Сотрудник отдела полиции Ленинского района Саратова, ударивший задержанного головой о дверной косяк, готовится предстать перед судом, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

28 января сотрудник дежурной части применил физическую силу к задержанному за административное нарушение 34-летнему мужчину. Он схватил его за одежду и ударил головой о дверной косяк. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

В ходе следствия полицейский своей вины не признал, но следователи собрали достаточно доказательств его проступка. Уголовное дело передано в суд.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, если в суде вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, понесет наказание в соответствии с законодательством.