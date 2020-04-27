В Ижевске к народной акции подключился один из самых известных коллективов республики — Академическая хоровая капелла. В таком большом составе артисты смогли собраться еще до введения в республике режима самоизоляции.

— Локации для съемок весьма примечательны. Здесь символы памяти и трудового вклада нашего региона в Победу в Великой Отечественной войне: Вечный огонь, памятник труженикам тыла и сквер имени Калашникова около ИЖГТУ, — отметил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

В годы Великой Отечественной войны Удмуртия стала одной из важнейших военно-промышленных баз Советского Союза. Более 50-ти эвакурированных предприятий из Москвы, Киева, Тулы, Харькова и других городов продолжили ковать Победу в этой республике. Только Ижевский завод выпустил более 11 миллионов основного стрелкового оружия — винтовок и карабинов. Это больше, чем масса оружия этого же класса, произведенного всей промышленностью Германии.

Марафон, организованный аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, стартовал 25 апреля. Популярную песню «День Победы» уже исполнили музыкальные коллективы из Мордовии и Марий Эл. Легендарное произведение Давида Тухманова и Владимира Харитонова сегодня впервые прозвучало на удмуртском языке. Кстати, премьера самой песни состоялась 45 лет назад.

В юбилейном песенном марафоне принимают участие все 14 регионов Приволжского федерального округа. Удмуртия передаст эстафету Башкортостану. Саратовская область присоединится к народной акции 3 мая.

Видеоролики регионов можно посмотреть в социальных сетях по хештегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.