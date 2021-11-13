УФАС приостановило исполнение контракта по отлову собак в Саратове в связи с жалобами на конкурс.

Победителем в конкурсе оказался фонд помощи бездомным животным «Верность Саратов». Они предложили цену ниже, чем фирма, ранее исполнявшая контракт.

Жалобу подал Виталий Шельпов – предприниматель, занимавшийся отловом собак до конкурса. Согласно его заявке, комиссия не проверила соответствие участников конкурса законодательным требованиям.

Он утверждает, что организация, с которой заключили контракт не имеет бригады по отлову собак и утверждает, что контракт не будет исполнен надлежащим образом. На данный момент исполнение контракта приостановлено.