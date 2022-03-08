УФАС провело проверку обращений жителей Саратовской области, поступивших на «горячую линию» антимонопольной службы.

В результате ревизий торговых сетей региона управлением выданы предостережения и предупреждение.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной антимонопольной службы, по состоянию на 7 марта направлены предостережения в адрес трех торговых сетей:

— торговой сети «Гроздь» — за продажу в магазинах на территории Саратова и Энгельса сахара по завышенной цене;

— торговой сети «Спутник» — за представление недостоверной информации о стоимости муки;

— торговой сети «Победа» — за создание искусственного дефицита товаров путем невыкладки их для реализации при наличии на упакованных паллетах в торговом зале.

Также торговая сеть «Пятерочка» была предупреждена за немотивированное увеличение цены на хлебные изделия в Балаковском районе.