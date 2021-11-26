Сотрудники УФСБ в Саратове пресекли деятельность четырех участников экстремистского религиозного объединения «Таблиги Джамаат». Данная организация внесена в список экстремистских организаций, запрещенных в РФ.

На видеозаписи показано задержание одного из участников. В его квартире прошел обыск, в ходе которого обнаружили несколько экземпляров экстремистской литературы.

Установлено, что задержанные занимались идеологической пропагандой среди представителей мусульманского сообщества Саратовской и Волгоградской областей и пытались вовлечь их в экстремистскую деятельность, а также занимались организацией выезда сторонников в Бангладеш, Пакистан и Индию для обучения в экстремистских центрах.

Приговором суда им назначено от двух до трех лет лишения свободы с испытательным сроком два годи и ограничением свободы на шесть месяцев.