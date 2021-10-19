УФСИН России по Саратовской области опровергло распространенную в ряде СМИ информацию о беспорядках в исправительной колонии № 13.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе ведомства, — информирует ТАСС.

Ранее портал gulagu.net опубликовал видеозапись физических и моральных издевательств над заключенным, который, по сведениям сетевого издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области.

Было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео издевательств над заключенными.