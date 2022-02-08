Сотрудники саратовской ИК-17 перехватили запрещенную передачку для отбывающего срок мужчины.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном УФСИН, в Пугачевской колонии строгого режима при досмотре посылки от жительницы Саратова были обнаружены три мобильных телефона, пять сим-карт и зарядное устройство.

Все это родственница заключенного с 8-ю судимостями спрятала внутри иконы.

— Нарушающий нормы закона поступок, по которому производится проверка, вступает в противоречие и с морально-нравственными канонами, и с духовными правилами, — отметили в УФСИН.

Уточняется, что в окладе иконы передать средства связи на зону пыталась сестра рецидивиста.