Сотрудники исправительной колонии строгого режима № 2 в Энгельсе предотвратили попытку передачи осужденным крупной партии телефонов, аксессуаров к ним и алкоголя.

Как сообщает УФСИН по Саратовской области, в понедельник, 14 февраля, на территорию энгельсской колонии пытались пронести 8 свертков, в которых были обнаружены 15 мобильных телефонов, 4 сим-карты, 22 usb-кабеля, 4 аккумулятора, 5 гарнитур, а также емкости с алкоголем.

Ранее заключенным с воли пытались перебросить вещество растительного происхождения. Скорее всего, наркотик. Что именно — сейчас устанавливают эксперты.