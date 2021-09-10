«Почта России» отреагировала на публикацию «Новостей Саратова», посвященную одному из отделений почты в области.

Напомним, руководитель Центра развития Саратовской агломерации Александр Стрелюхин обратил внимание, что два сельских почтовых отделения в Саратовской области находятся в ужасном состоянии — течет кровля, нет отопления, а жители не получают почту долгое время. Он отметил, что не собирается оставлять эту ситуацию без внимания.

Пресс-служба «Почты России» прокомментировала ситуацию.

—Помещение в поселке Приузенский Александрово-Гайского района, где расположено почтовое отделение, не принадлежит «Почте России». Оно находится в муниципальной собственности. В таких случаях мы не можем делать ремонт, нам не позволяют законодательные ограничения. Ремонт может делать только собственник помещения.

Вместе с тем подчеркнем, что крыша течет в той части здания, где расположен фельдшерско-акушерский пункт. В самом почтовом отделении есть централизованное отопление. Отдельно отметим, что все почтовые услуги клиенты получают своевременно и в полном объеме.

Что касается почтового отделения в селе Титоренко Безымянского муниципального образования, то в конце сентября оно вернется к штатному режиму. Сейчас все вакансии закрыты, начальник проходит обучение.

Все это время корреспонденцию, печатные издания, денежные выплаты и необходимые товары почтальон по-прежнему доставляет жителям на дом, — уточнили сотрудники.