В Саратове провели необычную реконструкцию старого дома. Жители города поделились в группах социальных сетей уродливой пленкой, которая появилась на здании.

Отметим, что сама попытка «прикрыть» старые дома пленками, которые изображают более перспективный пейзаж, не нова. Однако в этом случае что-то видимо пошло не так, и закрыл оказался только один угол строения.

Горожане уточняют, что дом находится на Шелковичной улице, рядом с 1-й Советской больницей, около роддома. Комментаторы в шутку спрашивают, во сколько тысяч обошлась такая реконструкция ветхого жилья.