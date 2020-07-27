В отношении 54-летнего жителя Энгельса выдвинуто обвинение за самовольное оставление места жительства, сообщает пресс-служба прокуратуры по Саратовской области.

Подсудимый после выхода из тюрьмы должен был встать на учет в отдел полиции по месту жительства и находиться по адресу своего проживания. Ничего из вышеперечисленного 54-летним мужчиной сделано не было. С 12 по 15 апреля по адресу места прописки с проверками приходили сотрудники полиции, но мужчины все не было. Все ограничения, установленные в отношении него административным надзором, не были соблюдены.

Теперь у подсудимого уже не ограничена свобода, а лишена сроком на четыре месяца в колонии строгого режима.