Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели строителя в Энгельсе Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, утром 22 августа 30-летний штукатур работал на подъемнике на уровне 15-го этажа строящегося дома на пересечении улиц Максима Горького и Халтурина. Внезапно трос подъемника с одной стороны оборвался, конструкция накренилась и мужчина выпал из нее.

От полученных травм он скончался на месте. Очевидцами трагедии его коллеги.

По факту смерти мужчина возбуждено уголовное дело.

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