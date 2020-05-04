В Марксе Саратовской области от отравления угарным газом скончалась 50-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

1 мая в квартире дома на улице Фабричная было обнаружено тело 50-летней хозяйки жилища. Как выяснилось, женщина оставила включенной на ночь газовую колонку. Угарный газ скопился в помещении в опасной для жизни концентрации, в результате чего женщина задохнулась.

Возбуждено уголовно дело, в ходе которого следователи намерены проверить, соблюдались ли все нормы и правила эксплуатации колонки, а также качество работы вентиляционной системы.