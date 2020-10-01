Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти престарелой женщины и отравления ее родных угарным газом в Марксовском районе Саратовской области.

Напомним, в квартире одного из домов в поселке Осиновский Марксовского района проживала 61-летняя женщина с 86-летней матерью. К ним в гости приехала 41-летняя дочь с семилетней внучкой.

В ночь с 13 на 14 сентября, из-за того, что вентиляционный и дымовой каналы, через которые выходили продукты горения котла, были забиты посторонними предметами, произошло скопление газа. Это привело к смерти 86-летней женщины, а ее дочь, внучка и правнучка были обнаружены в бессознательном состоянии родственником. Пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение, где у них было диагностировано отравление окисью углерода и оказана необходимая медицинская помощь.

По факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.