Следователи возбудили дело в отношении 40-летней женщины, подозреваемой в смертельном ДТП. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 26 октября 2020 года в 14:40 она ехала на Kia Rio по Красной улице в Ртищево. Напротив дома №10, где стояли знаки, предупреждающие о детях и максимальной скорости всего 20 километров в час, она сбила 16-летнего парня.

Подросток шел справа налево, от полученных травм скончался на месте.

Водительница поспешила покинуть место аварии, но ее нашли сотрудники ГИБДД. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.