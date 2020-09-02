В Энгельсском районе был пойман грабитель-рецидивист, который украл из автомобиля 27-летнего мужчины телефон и права, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Ранее в полицию с заявлением обратился 27-летний мужчина, который сообщил, что в его автомобиле ВАЗ-2114 неизвестный украл телефон Samsung Galaxy A50 и водительское удостоверение. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 30-летнего неоднократно ранее судимого за кражу, грабежи и угон мужчину. Но изъять похищенное уже не удалось – мужчина успешно продал все неизвестному.

Сейчас похититель находится под подпиской о невыезде.