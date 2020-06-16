В Ершовском районе угонщик поджог авто, чтобы скрыть следы преступления, это сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

15 мая этого года в полицию с заявлением об угоне обратилась жительница села Нестерово. Заявительница рассказала, что оставила свою машину ВАЗ-2114 возле дома с ключами и документами чем и воспользовались неизвестные лица. Правоохранители возбудили уголовное дело и немедленно взялись за него. Полиция нашла пропажу, только авто сгорело. По подозрению в совершенном преступлении задержан 20-летний местный житель.

Сейчас проводится экспертиза, которая покажет причину возгорания, если парень умышленно совершил поджог ему грозит наказание по двум статьям. Расследование дела продолжается.