Расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Балашова, обвиняемого в захвате своего сына в заложники, попытке убить полицейского и угоне завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 15 января 2021 года днем он взял десятилетнего ребенка в заложники, чтобы заставить жену и прибывших по ее вызову сотрудников полиции, передать ему запрещенные вещества, а также транспортное средство, на котором он намеревался скрыться с места преступления. Он достал нож и угрожал расправиться с мальчиком в случае невыполнения его требований. Что вызвало у ребенка развитие тревожного расстройства.

Поблизости был припаркован Lada Largus соседа и потребовал от сотрудников полиции предоставить ему возможность скрыться. Участковый сел за руль автомобиля. Злоумышленник, продолжая удерживать сына, сел на переднее пассажирское сиденье и потребовал от полицейского начать ехать. В это время он попытался нанести ножом удар в грудь последнему.

Однако полицейский смог перехватить нож за клинок и обезоружил мужчину. Сразу же после этого его противоправные действия были пресечены подоспевшими на помощь сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе расследования уголовного дела мужчине проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, из заключения которой следует, что в настоящее время он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства.

По решению суда он помещен в специализированное медицинское учреждение стационарного типа.

Уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении к нему принудительных мер медицинского характера.