Судебные приставы из Саратова после затопления одной из квартир в Волжском районе города обязали управляющую компанию отремонтировать кровлю одного из зданий. Об этом сообщили в областном УФССП.

У горожанина, живущего на последнем этаже затопило из-за таяния снега пострадала квартира. Гражданин обратился в суд, экспертизы подтвердили, что это произошло из-за плохого состояния крыши.

Суд обязал организацию, которая занимается домом, все исправить. Те не стали дожидаться ограничительных мер и исполнили требования.