После смены УК жителю Саратовской области начислили плату за воду в 10-кратном размере.

В ГЖИ сообщили, что по закону жители и представители УК должны следить за целостностью пломбы на счетчиках в жилых домах. От этого зависит правильность начислений платы за потребление ресурсов.

Так, из-за сорванной пломбы на водяном счетчике мужчине прислали платежку за воду в 10-кратном размере. Он обратился в суд с исковым заявлением, в котором рассказал, что после смены УК ему прислали счет за воду в размере 45 тысяч рублей.

На слушании он пытался доказать, что нормы ЖК РФ нарушают его права. Однако судебная коллегия не нашла нарушений в действиях УК, так как перерасчёт, сделанный управляющей организацией, был признан законным.

— Правительства РФ №354, управляющие организации имеют право устанавливать на счетчики собственников антимагнитные пломбы, — добавили в госжилинспекции.

С 24 сентября 2020 года запись о поверке счетчиков будет подтверждаться в электронном реестре Росстандарта, а бумажные свидетельства будут носить дополнительный характер.