Сотрудниками комитета по ЖКХ проведен очередной рейд по проверке качества уборки Саратова от снега. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

По данным на 27 января, на очистке дворовых территорий многоквартирных домов работало 116 единиц спецтехники, 1747 дворников, 52 бригады на очистке крыш.

Проведены работы по очистке 139 крыш от наледи и сосулек, выставлены ограждения у 386 многоквартирных домов. Также очищены от снега и льда дворовые территории 709 домов.

По 54 адресам меры по очистке придомовых территорий от снега и наледи не приняты. Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству выданы предписания.