В суды Саратовской области назначены 13 судей. Об этом гласит указ за подписью президента РФ Владимира Путина.

В Саратовском областном суде будет работать Николай Постников, в арбитражном суде Саратовской области — Наталья Болобан.

В Первом кассационном суде — Галина Матросова и Галия Шамшутдинова, в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде — Гюзяль Батыршина и Наталья Савенкова.

В суде Балаковского района — Мария Солдатова, Наталья Дроздова — в Энгельсском, Олеся Кириченко — в Балашовском, Наталия Корсакова — в Саратовском, Татьяна Садомцева — в Волжском суде Саратова, Алина Королева — в Октябрьском суде Саратова, Екатерина Цуканова — во Фрунзенском суде Саратова.