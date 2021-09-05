Пропавшие 4 люка в центре города принадлежали компании ПАО «Т Плюс».

Как сообщает администрация Кировского района Саратова, на улице им. Чапаева В.И, 128/130 на въезде во двор дома «произошло хищение неустановленными лицами люков на теплокамере».

Информация о случившемся передана в ПАО «Т Плюс» для принятия незамедлительных мер.

«Данной организации будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — уточнили в администрации.

Напомним, ранее горожане были шокированы отсутствием сразу 4-х крышек люков в самом центре города.