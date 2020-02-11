Гражданин Украины, в 2014 году переехавший в Саратовскую область был вынужден через суд доказывать свое право на российское подданство. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Саратова.

Мужчина вместе с семьей убежал из начала конфликта на Юго-Востоке Украины. В Саратове ему было предоставлено убежище и в 2018 году мужчина написал заявление на получение российского гражданства вместе своими домочадцами.

При проверке заявление специалисты миграционной службы выяснили, что на Украине мужчина был судим и отказали ему в удовлетворении заявления на этом основании.

Пришлось обращаться в суд, который отменил решение миграционной службы, как незаконное. Мужчина вместе с членами своей семьи получил прав на гражданство РФ.