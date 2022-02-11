В полицию обратился 37-летний саратовец. Мужчина рассказал, что при неизвестных обстоятельствах потерял банковскую карту, а потом обнаружил, что ей оплачивались покупки в продуктовом магазине. Общая сумма ущерба составила 4626 рублей, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции установили по камерам в магазине и доставили в отдел полиции подозреваемого в краже. Им оказался 30-летний саратовец, который сознался в содеянном. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.