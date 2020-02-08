Неоднократно судимый саратовец признался в краже маннита-съемника из магазина в Кировском районе Саратова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

23 апреля прошлого года в полицию обратились сотрудники магазина. Они рассказали, что у них пропал магнит-съемник, который используется для снятия с одежды бирок системы «Антивор».

Полицейские возбудили уголовное дело и начали поиски подозреваемого.

Спустя почти 10 месяцев оперативникам удалось задержать30-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого за кражи и грабежи. Он честно признался в хищении магнита и рассказал, что продал его незнакомцу на Сенном рынке.

Сейчас подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.