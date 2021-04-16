Вчера, 14 апреля, в СМИ появилась видеозапись, на которой отчетливо видно, как курьер одной из служб для доставки еды украл пекинеса из подъезда. Он попал на запись камер видеонаблюдения, в этот же день хозяйка питомца подала заявление в полицию.

Выяснилось, что животное забрал 31-летний житель Энгельса. Он вечером увидел собаку и подумал, что она никому не принадлежит, поэтому и решил забрать. Гражданин понес пекинеса домой, но дошел до соседнего города и увидел в интернете запись с просьбой вернуть ее.

На следующий день мужчина пришел с пекинесом к дому на улице Кутякова, где его заметила жительница дома, забрала терьера и вернула хозяйке.

Гражданин скрылся в надежде, что его поступок окажется незамеченным.

Его личность установила полиция, нарушителя доставили в территориальный отдел, где он во всем признался. По факту проводится проверка.