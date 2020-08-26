Управление ветеринарии по Саратовской области отреагировало на публикацию информационного портала «Новости Саратова» о нападении алабая на женщину.

Напомним, вчера напротив дома №83 на улице 2-я Садовая алабай во время прогулки с хозяином напал на женщину.

Сейчас собаку осмотрели ветеринарные специалисты и признаков бешенства у полуторагодовалого кобеля не выявили. Однако, на момент укуса собака не была иммунизирована против бешенства, так как 25 августа владелец собаки обратился в ветеринарную клинику для повторной иммунизации. Прививки от бешенства собакам нужно делать каждый год, а данный алабай был привит в последний раз 7 августа 2019 года.