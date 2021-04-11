Призер Олимпийских игр, депутат Саратовской городской Думы (фракция «Единая Россия») Сергей Улегин на странице в социальных сетях поделился своими впечатлениями от участия в веломарафоне «ПОЕХАЛИ», посвященном Дню космонавтике и открытию Парка покорителей космоса.

— Велопробег до места приземления Юрия Гагарина зарядил энергией и позитивом. Горжусь, что у нас появился мемориально-образовательный комплекс — Парк покорителей космоса. Уверен, возможностью добираться сюда на велосипедах будут пользоваться жители Энгельса и Саратова. Стоит отметить, что много людей было с детьми. Это и правильно — к спорту нужно приучаться с детства. В местах, где много детей, первостепенное значение играет безопасность. Поэтому правильно, что парковка для автомобилей была организована вдали от Парка, чтобы не дай бог кто-то пострадал.

Сегодня велопробег прошел на высоте. Спасибо организаторам. Было удобно и комфортно всем участникам — и взрослым, и детям, — отметил Улегин.