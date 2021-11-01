Сегодня, 1 ноября, в Саратове улица Буровая осталась без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о домах №№24, 24а, 24/1, 24/3, 24/2.

Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи.