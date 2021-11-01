Домой Рубрики Новости Саратова Улица Буровая в Саратове осталась без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Улица Буровая в Саратове осталась без воды По Новости Саратова - 01.11.2021 85 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 1 ноября, в Саратове улица Буровая осталась без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет о домах №№24, 24а, 24/1, 24/3, 24/2. Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Регоператор начислил должникам из Саратова более 38 млн рублей пени Суд приговорил саратовца к 4 годам лишения свободы за наркотики От коронавируса в Саратовской области скончались еще 23 человека ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Преподаватели ПИУ РАНХиГС — члены нового Общественного совета при министерстве по... Новости Саратова - 01.11.2021 0 В обновленный состав Общественного совета вошли представители Общественной палаты Саратовской области, общественных организаций области, высших образовательных организаций — Поволжского института управления имени П.А. Столыпина... Регоператор начислил должникам из Саратова более 38 млн рублей пени 01.11.2021 Суд приговорил саратовца к 4 годам лишения свободы за наркотики 01.11.2021 От коронавируса в Саратовской области скончались еще 23 человека 01.11.2021 В поселке под Саратовом обнаружили тело 62-летней женщины 01.11.2021