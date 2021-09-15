Домой Рубрики Новости Саратова Улица Деловая в Саратове осталась без воды до вечера РубрикиНовости Саратова Улица Деловая в Саратове осталась без воды до вечера По Новости Саратова - 15.09.2021 74 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 15 сентября, из-за ремонта на водопроводе несколько улица Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает ОО «КВС». До 20:00 не будет воды на улице Деловая от Тверской до проспекта 50 лет Октября. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области от коронавируса погиб 21 человек Саратовские ДПСники гоняли пьяного ростовчанина по Заводскому району Сегодня будут известны первые 500 победителей лотереи среди вакцинированных от коронавируса ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области от коронавируса погиб 21 человек Новости Саратова - 15.09.2021 0 Коронавирусная инфекция унесла жизни еще 21 жителя Саратовской области. В число погибших входят 13 женщин и восемь мужчин в возрасте от 55 до 83 лет. Саратовские ДПСники гоняли пьяного ростовчанина по Заводскому району 15.09.2021 Сегодня будут известны первые 500 победителей лотереи среди вакцинированных от коронавируса 15.09.2021 Совершившему поджог жителю Балаково предъявлены обвинения 15.09.2021 Крупный пожар в Саратове тушили в течение часа 15.09.2021