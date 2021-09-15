Сегодня, 15 сентября, из-за ремонта на водопроводе несколько улица Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает ОО «КВС».

До 20:00 не будет воды на улице Деловая от Тверской до проспекта 50 лет Октября.