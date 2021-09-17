В Саратове появилась улица, названная именем известного кардиохирурга, Почетного гражданина Саратова и Почетного гражданина Саратовской области Вадима Прелатова. Постановление главы города Михаила Исаева было опубликовано сегодня.

В этом году Вадиму бы исполнилось 80 лет. Улица с новым названием находится в Заводском районе, проходит от Крымской и вдоль Областного клинического кардиологического диспансера в южном направлении.

Прелатов совершил научный прорыв в истории Саратовского кардиохирургического центра. Он выполнил шунтирование сердца пожилому мужчине.

Также ему принадлежат изобретения и рационализаторские предложения, разработаны впервые отечественные кольца для митрального клапана. Он автор более 70 научных работ.